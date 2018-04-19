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ترامب: التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات «أمر سيء» للولايات المتحدة

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 19 أبريل 2018 - 7:01 ص | آخر تحديث : الخميس 19 أبريل 2018 - 7:01 ص
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية "أمر سيء" للولايات المتحدة، قائلا إنه حان الوقت لإنهاء التحقيق.

وأضاف ترامب: "نأمل أن نصل إلى النهاية. إنه أمر سيء لبلدنا.. إنه أمر سيئ للغاية بالنسبة لبلدنا".

وتابع أن التحقيقات التي يقودها المحامي الخاص روبرت مولر هي "خدعة" اختلقها الديمقراطيون إلى حد كبير لمساعدتهم على تخفيف أوجاع خسارتهم في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2016.

وقال ترامب مرة أخرى إنه لا يوجد تواطؤ. ونفى الرئيس الأمريكي مرارًا أن تكون حملته نسقت جهودها مع موسكو للتأثير على انتخابات عام 2016.

وجاءت تعليقات ترامب في ختام مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بمنتجع ترمب في مار آلاجو بفلوريدا.

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