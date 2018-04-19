أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات البيان الشهري عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال شهر مارس الماضي بنحو 7%، بقيمة 136 مليون دولار، لتسجل 2.223 مليار دولار مقابل 2.087 مليار دولار خلال مارس 2017.

وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ـ في تصريحات اليوم ـ إن صادرات مصر غير البترولية خلال مارس ارتفعت لعدد من المجموعات الدولية أهمها دول جامعة الدول العربية والتى بلغت قيمتها 869 مليون دولار، يليها مجموعة دول الاتحاد الأوروبى بقيمة 634 مليون دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 116 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 108 ملايين دولار، وحققت باقى دول العالم قيمة قدرها 496 مليون دولار.

وحول أهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية، والتى بلغت قيمتها 360 مليون دولار، أشار جابر إلى تصدر "البرتقال المصرى" الطازج قائمة هذه السلع، تلته البطاطس الطازجة والفراولة المجمدة والأجبان المعالجة بالحرارة، ثم اليوسفى ماندرين، وتبغ الشيشة، ثم خضر أخرى محفوظة.

واحتل البصل الطازج المرتبة الثامنة من حيث أهم 20 سلعة غذائية، تلاه سكر القصب ثم سكر البنجر وتفل قصب السكر ثم التمر الطازج والفول السودانى وخليط من الخضر المجمدة، ثم خليط عصائر الفواكه والخضر، يليه دقيق القمح والبصلات والبصيلات والجذور الدرنية، ثم الزيتون المحفوظ.

وأوضح الجابر أنه جاءت فى نهاية القائمة المكرونة المصنعة من دقيق عادي، ثم الطماطم الطازجة.