مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين بحادث تصادم سيارتين ملاكي وأجرة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مرفق إسعاف كفر الشيخ، يفيد بتلقيه إشارة بحدوث تصادم بين سيارتين ملاكي، وأخرى سيارة ميكروباص أجرة، على الطريق الدولي الساحلي، وانطلقت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم، وقامت بنقل جثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.