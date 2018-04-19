رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية

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عاد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية على رأس وفد عسكرى للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى حضر خلالها فعاليات اليوم الختامى للتدريب المشترك "درع الخليج _ 1"، وكذلك اجتماع رؤساء أركان دول المنطقة مع الجانب الأمريكى.

كما تضمنت الزيارة لقاء مع عدد من المسئولين بوزارة الدفاع السعودية لتدعيم أوجه التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

تأتى الزيارة فى ضوء التقارب وعمق العلاقات المصرية العربية التى تهدف إلى حفظ أمن واستقرار المنطقة.