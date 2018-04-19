تقارير: فييرا مرشح قوي لخلافة فينجر في أرسنال

كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسى باتريك فييرا نجم أرسنال ومانسيتر سيتى السابق، يعد أبرز المرشحين لخلافة أرسين فينجر، المدير الفنى للجانرز فى منصبه، بعد أن بات استمرار المدرب الحالى أمرا صعبا فى ظل تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن فييرا المدير الفنى لفريق نيويورك سيتى الأمريكى، يأتى على رأس الترشيحات لتولى تدريب أرسنتال بعد الخبرانت الكبيرة التى اكتسبها فى الدورى الأمريكى للمحترفين، بالإضافة إلى عمله السابق كمدرب مساعد فى السيتى.

وأضافت الصحيفة، أن فينجر لن تتم اقالته من منصبه، حتى ولم يتوج الفريق اللندنى بلقب االدورى الأوروبى، وأنه لن يترك الفريق إلا فى حالة تقديم استقالته، وهو ما يمكن أن يحدث فى الفترة المقبلة، فى ظل الغضب الجماهيرى الكبير لجماهير الجانرز.

يذكر أن فييرا صاحب الـ41 عاما، سبق له العمل في الطاقم التدريبي لمانشستر سيتي قبل أن يتجه إلى الدوري الأمريكي.