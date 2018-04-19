ناسا تطلق قمرا صناعيا للبحث عن حياة خارج المجموعة الشمسية

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، الأربعاء، قمرا صناعيا مصمما للبحث عن كواكب يحتمل أن تكون عليها حياة، خارج المجموعة الشمسية.



وتم إطلاق القمر الساعة 06:51 مساء بالتوقيت المحلي (22:51 بتوقيت جرينتش) من محطة كيب كانافيرال الجوية في ولاية فلوريد، باتجاه الفضاء فوق صاروخ «فالكون» من إنتاج شركة «سبيس إكس».



وكان من المقرر أن يتم الإطلاق يوم الاثنين ولكن تم تأجيله حيث أجرى العلماء المزيد من الاختبارات على نظام الملاحة.



وسيقوم القمر الصناعي بمسح 200 ألف من ألمع النجوم بالقرب من شمسنا ضمن البحث عن الكواكب الخارجية.



وقالت ناسا إنه من المقرر إصدار أول بيانات عامة عن نتيجة البحث في أوائل عام 2019.