مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية في ضيافة بيت السنارى

استقبل بيت السناري؛ بيت الثقافة والفنون والآداب بحي السيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس وفدا رفيع المستوى من أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، من أبرزهم الدكتور فاروق الباز؛ مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والرئيسة روزاليا أرتيجا؛ رئيسة الإكوادور السابقة؛ والرئيس رجب ميدانى؛ رئيس ألبانيا السابق، والرئيسة تاريا هالونين؛ رئيسة جمهورية فنلندا السابقة، والرئيس نيسيفور سوغلو؛ رئيس بنين السابق، والبروفسير نينا فيدوروف، والبروفسير مارغريت كاتلي كارلسون، والبروفسير كازو تاكاهاشي، والدكتور جاستن لين، والبروفسير ميخائيل بيوتروفسكي، والسير جوردون كونواي.

وقد قاموا بعمل جولة تفقدوا خلالها ما يحتويه البيت من أقسام ومعارض ولوحات قيمة، وقُدم لهم عرض فني من فرقة التنورة للفلكلور الشعبي. وقد أبدوا إعجابهم بالموقع الأثري لبيت السناري العريق، وكذلك بالدور الثقافي والتنويري الذي يقدمه لزائريه.

كما تفقد أعضاء المجلس المدرسة السنية بالسيدة زينب والمجاورة لبيت السناري؛ وقد كان في استقبالهم قيادات بارزة بالمدرسة. وقد وجه الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بتوثيق تراث هذه المدرسة العريقة في إطار الدور التاريخي الكبير الذي تلعبه المكتبة في الحركة الوطنية المصرية.