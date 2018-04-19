الفرنسي الدولي السابق مالودا يخسر الاستئناف ضد قرار إيقافه

خسر فلوران مالودا ،نجم منتخب فرنسا لكرة القدم السابق، الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار إيقافه مباراتين ، لمشاركته مع منتخب جويانا الفرنسية في بطولة الكأس الذهبية، الخاصة بمنتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) العام الماضي.

قامت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)، الواقعة بمدينة لوزان السويسرية، بالتصديق اليوم الخميس على قرار الإيقاف الذي اتخذه اتحاد كونكاكاف، الذي فرض غرامة أيضا على اتحاد كرة القدم في جويانا الفرنسية.

لعب مالودا مع منتخب جويانا الفرنسية أمام منتخب هندوراس خلال مرحلة المجموعات بالكأس الذهبية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية في 11 تموز/يوليو الماضي، رغم علمه بعدم إمكانية مشاركته.

المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي تم احتساب نتيجتها بفوز منتخب هندوراس 3 / صفر.

وولد مالودا، الذي شارك في 80 مباراة مع المنتخب الفرنسي كجناح أيسر من بينها المباراة النهائية في بطولة كأس العالم عام 2006 بألمانيا أمام المنتخب الإيطالي، في جويانا الفرنسية، وسبق له مع منتخب بلده الأصلي في عدد من المباريات الودية فقط.

كان اتحاد الكرة في جويانا الفرنسية يأمل في إمكانية مشاركة مالودا في الكأس الذهبية بالولايات المتحدة.

ورغم ان اتحاد جويانا لديه عضوية كونكاكاف، إلا أنه ليس عضوا في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).