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الجيش الأسترالي يحظر على جنوده استخدام «رموز الموت»

سيدني - د ب أ
نشر فى : الخميس 19 أبريل 2018 - 7:48 ص | آخر تحديث : الخميس 19 أبريل 2018 - 7:48 ص
ذكرت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الخميس، إن الجيش الأسترالي حظر على جنوده استخدام "رموز الموت" مثل جماجم القراصنة والعظمتين المتقاطعتين.

وأفادت شبكة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) بأن الجنرال أنجوس كامبل الذي سيتولى منصب قائد قوة الدفاع القادم في البلاد في يوليو أصدر الأمر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكر كامبل أن مثل تلك الرموز تشجع على الاستخفاف العام بأخطر مسؤولية لمهنتنا: القتل المشروع".

وأضاف: "نحن كجنود، هدفنا هو خدمة الدولة، واستخدام العنف بتواضع دائم والرأفة كلما كان ذلك ممكنًا. هذه الرموز التي أشير إليها تقضي على روح الخدمة هذه".

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