زيادة رأسمال «البداد العالمية» 90 مليون درهم

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أعلنت البداد كابيتال الاردنية، عن زيادة رأسمال «البداد العالمية»، احدى شركاتها بمقدار 90 مليون درهم.

وقال زايد البداد الرئيس التنفيذى لـ«البداد كابيتال» أن زيادة رأسمال البداد العالمية خصصت لدعم مشاريعها التوسعية فى فروعها المنتشرة فى الإمارات وقطر والسعودية وشمال إفريقيا، بحزمة من المنتجات الجديدة والمطورة للمبانى والقاعات المتنقلة بجميع القياسات.

واضاف البداد أن إجمالى مخزون «البداد العالمية» الحالى لقسم الآجار يبلغ أكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع من القاعات المتنقلة، مكونة من أكثر من 462 موديلا من القاعات المتنقلة بأحجام وأشكال مختلفة، تتمتع بمواصفات عالمية.