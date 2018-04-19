نادال يواصل تقدمه ببطولة مونتي كارلو للتنس

واصل النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال، تقدمه ببطولة مونتي كارلو لأساتذة التنس – ذات الألف نقطة – بعدما تأهل لدور الثمانية بالمسابقة، عقب فوزه اليوم الخميس على الروسي كاران خاشانوف بنتيجة 6 / 3 و6 / 2 في الدور الثالث للبطولة.

فرض نادال، المصنف الأول عالميا، سيطرته على اللقاء ليفوز بمجموعتين نظيفتين في غضون ساعة ونصف الساعة فقط، ليتأهل لدور الثمانية في البطولة للنسخة الرابعة عشر على التوالي.

رغم ذلك، لن يخوض نادال /31 عاما/ المواجهة، التي كانت تنتظرها الجماهير في دور الثمانية أمام نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي خرج بشكل مفاجيء أمام النمساوي دومينيك ثيم.

وخسر ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا سابقا، أمام ثيم بنتيجة 6 / 7 (2 / 7) و6 / 2 و6 / 3 في مباراة استغرقت ساعتين و29 دقيقة.

تأهل البلجيكي ديفيد جوفين، المصنف السادس للبطولة، إلى دور الثمانية بفوزه على الإسباني روبيرتو باوتيستا آجوت بنتيجة 6 / 4 و7 / 5، فيما فاز الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث بالبطولة، على مواطنه يان لينارد شترف بنتيجة 6 / 4 و4 / 6 و6 / 4.

بلغ البلغاري جريجوري ديميتروف، المصنف الرابع للبطولة، الدور ذاته، بتغلبه على الألماني فيليب كولشرايبر بنتيجة 4 / 6 و6 / 3 و6 / 4، وفاز الفرنسي ريتشارد جاسكيه على الألماني ميشا زفيريف بنتيجة 6 / 2 و7 / 5.

ولحق الكرواتي مارين شيليتش، المصنف الثاني للبطولة، بركب المتأهلين لدور الثمانية، عقب انسحاب منافسه الكندي ميلوش راونيتش.