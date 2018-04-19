الحكومة التركية: حالة الطوارئ لن تعوق الانتخابات

أكدت الحكومة التركية، أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لن تعوق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة، بكير بوزداج، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الرسمية، اليوم الخميس، إن المعركة الانتخابية «لن تتأثر بأي قدر»، مضيفا: «وكذلك الانتخابات لن تتأثر سلبا بحالة الطوارئ».

ورد «بوزداج»، بذلك على الانتقادات الموجهة من حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب التركية المعارضة، وحزب الشعوب الديمقراطي المحسوب على الأكراد، وهما الحزبان اللذان طالبا بإنهاء حالة الطوارئ من أجل الانتخابات المزمعة.

من جانبه، انتقد النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، سيزجين تانريكولو، تصريح «بوزداج» قائلا في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «د .ب .أ»، إن حالة الطوارئ تقلص الحقوق الأساسية في حين أن الانتخابات تحتاج مناخا حرا لا يتوفر في ظل الطوارئ.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد اقترح أمس الأربعاء، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في 24 يونيو المقبل، بعد أن كانت مقررة في نوفمبر 2019.

ويناقش البرلمان اقتراح «أردوغان».

يُشار إلى أن التحديد النهائي لموعد الانتخابات من اختصاصات هيئة الانتخابات.

وفي السياق ذاته مددت الحكومة التركية أمس العمل بقانون الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى وذلك للمرة السابعة ما يعني أن الانتخابات ستجرى في ظل حالة الطوارئ التي تقلص فيها القوانين الأساسية للمواطنين.