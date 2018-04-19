الجيش التركي يعلن تحييد 4 من مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

أعلنت سلطات محلية في تركيا، اليوم الخميس، تحييد أربعة من مسلحي منظمة «حزب العمال الكردستاني»، في منطقة كولب بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، البيان الصادر عن ولاية ديار بكر: «إن تحييد الإرهابيين جاء في إطار عملية أمنية أطلقتها قيادة الدرك بالتعاون مع شرطة المهام الخاصة بالولاية، في مناطق كولب وليجة وهاني، قبل يومين».

وأضاف البيان أن: «اشتباكات جرت بين قوات الأمن التركية والعناصر الإرهابية في مزرعة يايلا التابعة لمنطقة كولب، انتهت بتحييد أربعة إرهابيين، ومصادرة أسلحة ومستلزمات كانت بحوزتهم».

وكان الجيش التركي، أعلن الإثنين الماضي، مقتل ثلاثة جنود في هجوم لمسلحين أكراد في منطقة شرناق جنوب شرقي البلاد، بالقرب من الحدود مع العراق.

وتصنف السلطات التركية منظمة «حزب العمال الكردستاني» على أنها انفصالية إرهابية، وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة، ويكثف الجيش التركي من عملياته ضد عناصر المنظمة ومواقعها داخل البلاد، فضلا عن المسلحين الذين تقول تركيا إنهم مرتبطون بها في شمال العراق وفي شمال سوريا.