إبراهيم عيسى: عنوان الغناء الشعبي الريفي يتمثل في المطرب محمد طه

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن عنوان الغناء الشعبي الريفي يتمثل في المطرب محمد طه مصطفى أبو دوح، موضحًا أن الأخير ولد في الصعيد لكنه تربى وعاش بمركز قليوب في محافظة القليوبية.

وأضاف «عيسى»، خلال تقديمه برنامج «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الخميس، أن محمد طه حمل الجينات «الصعيدية» مع التربية «البحراوية»، مستطردًا أن قارئي القرآن الكريم في مناطق الدلتا أكثر من الصعيد، بينما تبدو في الأخير روح الإنشاد أكثر من التلاوة والترتيل، حسب قوله.

وتابع: «محمد طه نجح بشكل كبير، فحينما تعرف المصريون على ما يقدمه من فن ذُهلوا به لجماله، والمستمع الريفي بطبيعته يتفاعل مع الأغنية الشعبية، وهو كان لديه ذكاءً شديدًا في ربط جمهوره به وامتلاكه».

وتابع أن جمالات شيحة، المطربة الشعبية التي ولدت في محافظة الشرقية، واحدة من أجمل وأعظم الأصوات الشعبية قاطبة، مؤكدًا أنها كان لديها مساحة من الجرأة والاقتحام لما يبدو محظورًا، وذلك لأن الغناء الشعبي لا يخضع للمصنفات والرقابة ويأخذ شرعيته من الناس، حسب وصفه.