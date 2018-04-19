وزير النقل يتفقد محطات الخطين الثاني والثالث للمترو ومحطة الجيزة للسكك الحديدية

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مساء أمس الأربعاء، جولة مفاجئة على عدد من محطات الخطين الثاني والثالث للمترو، كما تفقد محطة سكك حديد الجيزة.

وبدأ الوزير الجولة بمحطة الاستاد بالخط الثالث ثم محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى بوابات التذاكر الجديدة التي تم تركيبها وعلى زمن التقاطر، ووجه الوزير مسؤولي المترو بالمحطة ببذل كل الجهود في خدمة جمهور الركاب، نظرًا لأن المحطة تتسم بكثافة الركاب خاصة في أوقات الذروة.

ثم استقل الوزير أحد القطارات حتى محطة مترو الجيزة التي تفقد فيها الأرصفة واطمأن على الخدمة المقدمة للركاب.

بعدها توجه الدكتور هشام عرفات، لمحطة سكك حديد الجيزة، حيث تفقد شبابيك التذاكر واطمأن على مستوى نظافة الأرصفة، كما تابع الوزير مواعيد القطارات، فقد تابع قطار 2004 وقدومه إلى محطة الجيزة في موعده المقرر.

كما التقى «عرفات»، عددًا من الركاب بأرصفة المحطة، واستمع إلى رأيهم في مستوى الخدمة المقدمة إليهم، ودار حوار مع الوزير حول تطوير السكك الحديدية، وأوضح الوزير أن العمل يجري على قدم وساق في تطوير كل عناصر المنظومة، لافتا إلى أن المواطن سيشعر بالتحسن خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وشدد الوزير على العاملين بالسكك الحديدية بحسن التعامل مع الركاب وتذليل أي عقبات قد تواجه جمهور المسافرين والاستعداد الدائم لخدمة الركاب، خاصة أن محطة سكك حديد الجيزة تعد إحدى المحطات الرئيسية في شبكة السكك الحديدية.