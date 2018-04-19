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قنصل ليبيا بالإسكندرية: وضع الدولة وهيبتها فوق أي اعتبار

قنصل ليبيا في اجتماعه بالدبلوماسيين
قنصل ليبيا في اجتماعه بالدبلوماسيين
كتبت ـ هدى الساعاتي:
نشر فى : الخميس 19 أبريل 2018 - 12:51 ص | آخر تحديث : الخميس 19 أبريل 2018 - 12:51 ص
أكد قنصل ليبيا العام بالإسكندرية، عادل الحاسي، أن وضع ليبيا وهيبة الدولة فوق أي اعتبار، قائلًا: "إننا نمثل ليبيا ونعمل من أجل جميع الليبيين".

وأضاف الحاسي، علي الصفحة الرسمية بالقنصلية الليبية، أنه يقدم خدماته للجميع دون تحيز أو تمييز، مشيرًا إلى أنه التقى مع الدبلوماسيين والموظفين بالقنصلية وأثنى على موقف البعثة.

كما أكد أعضاء البعثة أنهم سيكونون صفًا واحدًا انطلاقًا من مسئوليتهم المهنية ومن واعز وطني صادق ملتزم بشرعية الدولة وحرصًا على سيادتها وهيبتها.

وكان 3 من موظفي القنصلية حرروا محضرا ضد القنصل الليبيي السابق، محمد الدرسي، بقسم باب شرقي اتهموه باقتحام القنصلية والتسبب في إصابة أفراد التأمين، وجار التحقيق في الواقعة.

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