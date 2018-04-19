تخفيضات كبيرة على السيارة «كاديلاك إسكاليد» لمواجهة منافسة «لنكولن نافيجيتور»

خلال الربع الأول من العام الحالي فرضت السيارة «كاديلاك إسكاليد» تفوقها على منافسيها في فئة السيارة الفارهة الكبيرة متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي «إس.يو.في»، في السوق الأمريكية.

فقد تفوقت مبيعات تلك السيارة على السيارات المنافسة مثل «إنفينتي كيو إكس 80» و«مرسيدس بنز جي.إل.إس»، كما زادت مبيعات السيارة «كاديلاك إسكاليد» خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ولكن مع طرح الجيل الجديد من السيارة المنافسة «لنكولن نافيجيتور» إلى السوق جذب إليها الأنظار على حساب «إسكاليد» وهو ما أجبر شركة «كاديلاك» على تقديم بعض الحوافز والتخفيضات للحفاظ على مكانة السيارة في السوق.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية أن مجموعة «جنرال موتورز» الأمريكية التي تنتج السيارة «كاديلاك إسكاليد»، لكي تبقي عملائها بعيدا عن التفكير في السيارة المنافسة «نافيجيتور»، قررت تقديم خصم قدره 10 آلاف دولار لمستأجري السيارة «إسكاليد» عند استئجار سيارة جديدة من هذا الطراز، كما تقدم خصما قدره 7500 دولار لأصحاب السيارة «إسكاليد» عند شراء واحدة جديدة من الطراز نفسه.

وفي حين تقدم الشركة الأمريكية تلك الحوافز لعملائها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، فإن خصم التأجير يستهدف فقط مستأجري «إسكاليد 2016» والتي يفترض انتهاء فترة تأجيرها قريبا.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن جيف شوستر، المحلل في شركة «إل.إم.سي أوتوموتيف»، القول إن: «جنرال موتورز تحاول المحافظة على مشتريي إسكاليد بعيدا عن نافيجيتور بالتأكيد، فالعميل أمامه نسخة جديدة من نافيجيتور وأمامه نسخة ليست جديدة وبدأت تتقادم من إسكاليد».

ورغم ذلك فإنه مازال على «لنكولن» بذل المزيد من الجهد لكي تتفوق على «إسكاليد»، وقد شكلت مبيعات «إسكاليد» حوالي نصف مبيعات سيارات العلامة التجارية «كاديلاك» خلال الربع الأول من العام الحالي، كما أن مبيعات الطرز الثلاث الأخرى من سيارات «كاديلاك» الفارهة الكبيرة من فئة «إس.يو.في» بما في ذلك «لاند روفر» و«رانج روفر» تتفوق على مبيعات «نافيجيتور» التي زادت مبيعاتها في مارس الماضي بنسبة 90% تقريبا سنويا وزادت مبيعاتها خلال الربع الأول بنسبة 63% سنويا.

في الوقت نفسه، فإن سعر بيع النسخة الجديدة من «نافيجيتور» يبلغ 82.5 ألف دولار بزيادة قدرها 25 ألف دولار عن سعرها في العام الماضي، ورغم ذلك فالإقبال عليها كبير لدرجة أن السيارة لا تظل لدى صالة عرض الوكيل أكثر من 7 أيام حتى يتم بيعها.