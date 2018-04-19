كوتينيو يحلم بالتتويج الأول مع برشلونة

كشف فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني، عن رغبته الشديدة في تحقيق الألقاب مع برشلونة، وخاصة لقب كأس ملك إسبانيا، الذي يخوض الفريق النهائي الخاص بالبطولة يوم السبت المقبل أمام إشبيلة.

وقال لاعب الوسط البرازيلي، إنه حريص على خوض المباريات النهائية و حصد الألقاب، وبإمكانه تحقيق ذلك الهدف إذا تمكن فريق برشلونة من الفوز على إشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل.

وقال اللاعب السابق لليفربول: «لدي الرغبة في خوض النهائيات وحصد الألقاب، هذه هي فرصتي الأولي وسأفعل كل ما باستطاعتي لتقديم مباراة كبيرة».

وأضاف كوتينيو في تصريحات لموقع النادي الكتالوني، أنه يشعر بالقلق كلما إقترب موعد المباراة النهائية أمام الفريق الأندلسي

وتابع كوتينيو: «أعيش حالة من القلق في هذه الأيام، ولكن تلك اللحظة غاية في الأهمية والسعادة حيث ستتاح لي فرصة المشاركة في المباراة النهائية وذلك عقب أشهر قليلة من انضمامي للفريق».