قال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، إن الغارات التي نفذها سلاح الجو العراقي اليوم ضد مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، جاءت بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وأضاف المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الخميس، أن هذه الضربات تأتي ضمن العمليات الاستباقية لملاحقة الإرهاب والقضاء عليه.

وأوضح أنه تم تنفيذ هذه الضربات لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، وتدل على زيادة قدرات القوات المسلحة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وأكد أن المواقع التي تم مداهمتها وضربها اليوم كانت من أهلم مواقع التسليح لدى التنظيم الدولي، مشيرًا إلى أن هذا العمل قد سبقه جهد استخباراتي ومعلوماتي كبير من قبل حكومتي البلدين.

وشنت القوات الجوية العراقية، اليوم الخميس، ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في سوريا من جهة حدود العراق، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي.