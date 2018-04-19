  مدرب الإسماعيلي يطالب بإنضمام عبد ربه للمنتخب ويشيد بلاعبي الدراويش

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طالب عمرو فهيم مدرب مساعد الإسماعيلي بإنضمام حسني عبد ربه قائد الدراويش للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم القادم بروسيا 2018.

وأضاف فهيم فى تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس: إنضمام عبد ربه للمنتخب سيمثل نقطة فارقة مع اللاعب خاصة مع المستوي الذي يؤديه اللاعب خلال الفترة الحالية مع الفريق".

وأكد فهيم علي أن قائد الدراويش يجتهد خلال الفترة الاخيرة مع الفريق ويقوده للوز فى المباريات، مشيرا إلي أن إنضمامه لكتيبه الفراعنة خلال الفترة المقبلة سيعيد له مستواه مع المنتخب.

وعن مستوي الدراويش خلال الترة الأخيرة مع المدرب البرتغالي بيدرو بارني قال فهيم: "لاعبو الإسماعيلي يقوموا بتنفيذ تعليمات المدرب، واستوعبوا فكره خلال فترة قصيرة.

وأكمل: "بيدرو أبلغ اللاعبين بأنه يحتاج إلي دكة قوية، ولاعبين قادرين على تشكيل إضافة للفريق.

وحقق الدراويش صاحب المركز الـ2 برصيد 62 نقطة فوزًا غاليا علي مصر المقاصة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الـ32 لمسابقة الدوري، وانتهت بفوز السامبا بهدفين مقابل هدف واحد.