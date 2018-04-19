وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الجمباز استضافة البطولة الإفريقية

التقى عصر اليوم خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بالدكتور إيهاب امين رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الافريقي للجمباز.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة في مقدمتها إستضافة مصر للبطولة الافريقية رقم 14 التى تستضيفها مصر خلال شهر ابريل الجاري بصالة 1 بهيئة استاد القاهرة.

يشارك في البطولة 250 لاعب ولاعبة يمثلون 14 دولة هم" نيجيريا، السنغال، الجزائر، تونس، المغرب، انجولا، زيمبابوي، الكونغو، جنوب افريقيا، الرأس الاخضر، نامبيا، السودان، ليبيا، بالاضافة لمصر الدولة المنظمة"

كما ناقش الوزير مع رئيس الاتحاد المصري للجمباز الدعم المقرر قانونا للاتحاد وذلك لدعم كافة المنتخبات الوطنية باعمارها المختلفة وذلك استعدادا للبطولات القارية والعالمية.

حضر الاجتماع محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة، هدى ايوب وكيل وزارة رئيس الادارة المركزية للخدمات المساعدة، اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي.