الجامعة الألمانية تصمم شعارا لمحافظة الأقصر لتشجيع السياحة المصرية

تحتفل الجامعة الألمانية ومحافظة الأقصر بفاعليات مراسم توثيق الشعار الجديد لمدينة الأقصر والذى تم تصميمه وإطلاقه بالجامعة الألمانية.

ويمثل الشعار الجديد رمزا وعنصرا مرئيا ذات خصوصية منفردة تعبر عن المدينة، وقد صمم بغرض خلق سمة شخصية جاذبة لمدينة الأقصر، انطلاقا من ضرورة وجود شعار ثابت لها يحافظ على شكلها وهويتها ويعكس صورة ثابتة لمعالمها ليجعلها راسخة فى عقول وأذهان السائحين وخاصة من الشباب وهو ما يمكنهم من سهولة تمييزها عن غيرها من المدن.

وقال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن الخدمة الاستشارية التى قدمتها الجامعة لمحافظة الأقصر غير مسبوقة، موضحا أن هناك أكثر من 300 خبير من الجامعة مصرى وألمانى لتطوير المحافظة بالكامل وعمل مشاريع فى العمارة وغيرها، مضيفا: «الجامعة سخرت كل قدراتها لدعم الاقتصاد والمواطن والتنمية بمحافظة الأقصر».

وأوضح أن الهوية البصرية للأقصر والشعار الجديد يهدفان إلى تعديل الصورة الذهنية للسائحين عن الأقصر بأنها مدينة للشباب، كما يستهدف زيادة عدد الزائرين داخليا وخارجيا واستهداف الشباب محليا ودوليا.

وقال محافظ الأقصر محمد بدر، إن قرار تطوير تصميم الشعار الجديد لمحافظة الأقصر وتصميم الهوية البصرية لها تم اتخاذه بناء على دعم أكاديمى وتعليمى بالتعاون مع الجامعة الألمانية، لافتا إلى أن شعار المحافظة وموقع الدليل السياحى على الإنترنت كان حلما تتمناه المحافظة وتم تحقيقه مستدركا: «كنا نعانى من غياب هوية ولا نشعر كيف نروج للمحافظة فى أى معرض عالمى، وفكرنا أنه لابد من عمل هوية نظهر بها للعالم الخارجى تتميز بالاستمرارية ويحفظها الناس عن ظهر قلب أسوة ببقية دول العالم».

وأعلن المحافظ عن إطلاق تطبيق إلكترونى جديد على الهاتف المحمول يحول الكلمات على اللوحات والمعابد إلى لغة السائح الأصلية.

تجدر الإشارة إلى أن الشعار تم تصميمه من قبل فريق عمل مكون من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة بإشراف الدكتور أحمد وهبى نائب عميد كلية الفنون والعلوم التطبيقية لشئون الطلاب وكل من دينا درويش وياسمينا صالح وياسمين سليمان وغادة والى.