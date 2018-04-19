أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية في كل المدارس على مستوى الجمهورية.

وقال متحدث «الصحة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، إنه يتم اتباع إجراءات وقائية بصفة دورية في كل المدارس بكل المحافظات، متابعًا: «من شهر سبتمبر حتى مارس يتم تطعيم الأطفال في المدارس بعد فحصهم، وخلال الفترة الماضية تم فحص ما يقرب من 5 ملايين طفل، وتطعيم 3 ملايين و532 الف 407 أطفال، من الالتهاب السحائي، ومليونا و200 ألف حصلوا على التطيعم الثنائي.

وأشار إلى المرور على 1800 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية، للاطئمنان على توافر عناصر السلامة الصحية بها، بالإضافة إلى إقامة ندوات تثقيفية لأولياء الأمور بالمدارس، لزيادة الوعي بالإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة أطفالهم.

وأضاف أنه تم رصد بعض الحالات التي تعاني من أمراض معدية؛ التهاب كبدي من النوع «A»، تيفود، غدة نكافية، وتم التاكد من مكافحة العدوى بهذه المدارس وتعقيمها.

وفيما يتعلق بالوجبات المدرسية، أوضح أن وزارة التربية والتعليم هي المختصة بهذا الشأن، إنما دور الصحة يقتصر على رقابة مصادر التغذية بصفة دورية، بمراجعة الشهادات الصحية للمحال وفحص عينات من هذه الأطعمة.