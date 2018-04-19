التليفزيون المصري يبث صلاة الجمعة المقبلة على الهواء مباشرة من شمال سيناء

ينقل التلفزيون المصري عبر قنواته الأولى والفضائية، شعائر صلاة الجمعة من مسجد المدينة الشبابية بالعريش بمحافظة شمال سيناء على الهواء مباشرة، في إطار احتفالات عيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين من أبريل الجاري.

يحضر صلاة الجمعة، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء رضا سويلم مدير الأمن وعبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، والشيخ محمد سعد العش، مدير عام أوقاف شمال سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وموضوع خطبة الجمعة هو "فضل الدفاع عن الأوطان والعمل على وحدة صفها"، حيث من المنتظر أن يقوم بإلقاء الخطبة وإمامة المواطنين في صلاة الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.