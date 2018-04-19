المنتخب السعودي يواجه نظيره الإيطالي وديا

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن المنتخب الإيطالي سيواجه نظيره السعودي وديا يوم 28 مايو في سويسرا.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي على الانترنت فإن المباراة الودية ستجمع بين المنتخبين بملعب كيبون بارك في مدينة سانت جالين بسويسرا.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.

وستكون هذه المباراة هي الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان السعودي والإيطالي.

ولم يتأهل منتخب إيطاليا إلى نهائيات كأس العالم، إلا إنه سيخوض مبارتين وديتين آخرتين، بخلاف مباراته أمام المنتخب السعودي، أمام منتخبي فرنسا وهولندا يومي 1 و 4 يونيو.

يشار إلى أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الأولى بكأس العالم بجوار منتخبات مصر وروسيا وأوروجواي.