«الوزراء»: مصر تسعى أن تصبح مركزا لتوزيع وتجارة الطاقة في المنطقة

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر تسعى أن تتحول إلى مركز لتوزيع وتجارة الطاقة في المنطقة.

وأكد «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع من خلال زيادة حجم الإنتاج وتنويع مصادر الطاقة، وتطوير شبكة خطوط نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن هناك خطة لتطوير شبكة خطوط الكهرباء وزيادة الفائض من الإنتاج، متابعًا: «حققنا هذا العام فائض يسمح لنا بالدخول في تعاقدات أو إنشاء خطوط ربط كهربائي مع عدة دول».

وعن نفي مركز المعلومات نفى نية الحكومة بيع بعض شركات القطاع العام، أوضح أنه كان هناك برنامج أطروحات يتضمن طرح جزء من أسهم حوالي 23 شركة في البورصة، وتم الغعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي حضره الوزراء المعنيين، وتم شرح أهداف هذا البرنامج الذي يستهدف تحقيق عدة فوائد اقتصادية لهذه الشركات.

وتابع أن طرح بعض أسهم هذه الشركات لا يعني خصخصتها أو بيعها إنما هو آلية تتيح لهذه الشركات توفير عائد اقتصادي أكبر والدخول في استثمارات جديدة، فضلًا عن توسيع قاعدة ملكيتها، وتنشيط البورصة.