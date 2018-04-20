قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، إن كلًا من روسيا وسوريا تحاولان تطهير موقع الهجوم الكيماوي في دوما.

وتساءلت متحدثة «الخارجية» الأمريكية، في مؤتمر صحفي، بواشنطن، مساء الخميس، «هل إذا دخلوا مندوبي منظمة حظر السلاح الكيماوي، إلى موقع الهجوم ليجروا اختباراتهم وحاولوا تتبع غاز الكلور أو السارين، سيتمكنوا من العثور على الأدولة؟».

وأكملت تعقيبها: «لا أعلم كم يستمر أثر هذه الغازات على الأتربة أو المباني لكوني غير متخصصة»، معربة عن قلقها من طمس الأدلة في موقع الهجوم وإعداد المسرح لمندوبي المنظمة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، صباح فجر السبت الماضي، ضربات عسكرية، استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري في دمشق؛ وذلك ردًا على الهجوم الكيماوي الذي شهدته بلدة دوما، منذ عدة أيام، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.