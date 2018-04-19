قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، إن بلادها كانت على علم بالضربات الجوية العراقية التي نفذتها اليوم على الأراضي السورية لاستهداف مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضافت متحدثة «الخارجية» الأمريكية، في مؤتمر صحفي، بواشنطن، مساء الخميس، أن نائب وزير الخارجية الأمريكية، زار العراق في وقت قريب وتحدث مع عدد كبير من المسؤولين هناك، واجتمع مع سفير الولايات المتحدة ببغداد، ومندوب الرئيس العراقي، ورئيس وزراء كردستان، وتم الاتفاق على مواصلة محاربة هذا التنظيم الدولي وحماية الموصل.

وتابعت أنه لابد من مواصلة الجهود في سبيل إعمار شرق الموصل، مشيرة إلى اشتراك بلادها مع دول أخرى في توفير 380 مليون دولار لاستعادة الاستقرار بالأراضي العراقية وإعادة بناء البنية الأساسية، وهو ما وعدت بالمساهمة فيه 24 دولة حديثا على رأسهم الكويت.

وشنت القوات الجوية العراقية، اليوم الخميس، ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في سوريا من جهة حدود العراق، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي.