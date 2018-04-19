وكيل «تموين الغربية»: تسلمنا 11 ألف طن قمح حتى الآن

قال المهندس سامح هنداوي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن صوامع وشون ومراكز التجميع الخاصة باستلام القمح من المزارعين، استلمت حتى اليوم الخميس، 11 ألفًا و362 طن قمح.

وأشار إلى، أن المستهدف هذا العام من القمح في المحافظة 142 ألف طن و611 كيلوجرامًا، وفقًا للمساحة المنزرعة، بواقع طن من كل فدان زراعي، وتستمر فترة موسم توريد القمح من 15 أبريل ولمدة 90 يومًا.

وأضاف، أن هناك تنسيقًا بين التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية؛ لمتابعة عملية توريد القمح واستلامه من قبل المزراعين، كما توجد لجان بكل موقع لفحص الأقماح، وتحدد السعر وفقًا لما هو معلن من قبل الحكومة، 570 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 22.5 درجة، و585 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 23 درجة، و600 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، إلى جانب التأكد من أنه قمح مصري وخاص بهذا العام، واللجنة مشكلة من وزارتي التموين والزراعة إلى جانب الصادرات.