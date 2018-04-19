«محلية النواب» تختتم جولة اليوم الثاني في أسوان

• اللجنة تتفقد مساكن الإحلال والتجديد بنصر النوبة ونفق كوم أمبو ووحدة مرور دراو



اختتم وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، جولة اليوم الثاني يتفقد مساكن الإحلال والتجديد بمركز نصر النوبة ونفق مدينة كوم أمبو ووحدة مرور دراو، وكان أهالي كوم أمبو استقبلوا وفد اللجنة بالزغاريد والأغاني الوطنية.

وكان الوفد استهل جولة اليوم الثاني بتفقد مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان والذي سوف ينتج 2000 ميجاوات بما يعادل 90% من طاقة السد العالي. وأعقبه تفقد أعمال الإنشاءات بمستشفى إدفو العام وهو المشروع الذي يقام علي مساحة 22 ألف م2، وبتكلفة إجمالية تصل لحوالي 258 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والأجهزة، كما تفقد لمدرسة اليابانية بقرية الرديسية، وتفقد مساكن الإحلال والتجديد بقري نصر النوبة.

وتضم اللجنة 10 من أعضاء البرلمان برئاسة النائب أحمد السجينى، والنواب: محمد الحسيني وكيل اللجنة، ومحمد الدامى، أمين سر اللجنة، ويسرى الأسيوطي، ومحسن أبو سمنة، وسلوى أبو الوفا، ونبيل شاهين، وعبد الحميد كمال، وبدوى النويشى، وفتحي الشرقاوى، ورشاد عبد الحميد، كما يضم الوفد رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر وأحمد جابر من أمانة اللجنة، ويرافق الوفد اللواء محمد البندارى ممثل وزارة التنمية المحلية.

كان الوفد قام أمس بتفقد توسعات محطة مياه جبل شيشة ومحطتي صرف كيما "1.2" ومصنع كيما للأسمدة وزار مستشفى أسوان العام الجديدة والتى افتتحها الرئيس السيسى فى شهر مايو 2017 بتكلفة 140 مليون جنيه للأعمال الإنشائية ومشروع الإسكان الاجتماعي.

وقال محافظ أسوان مجدي حجازي إن هدف الزيارة التعرف على أوضاع المحافظة ومشكلاتها واحتياجاتها والمشروعات التى تنفذ فيها، وتأتى بالتزامن مع مناقشة اللجنة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية.