محكمة عراقية تقضي بإعدام قاض في «المحكمة الشرعية» لـ«داعش»

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، بأن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالإعدام بحق قاض فيما يسمى «المحكمة الشرعية» لتنظيم «داعش» في محافظة نينوى، 400 كلم شمال بغداد.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي، إن: «محكمة جنايات نينوى أصدرت حكما بالإعدام على أحد أفراد تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يعمل بصفة قاض في محكمة عقود الزواج في ما يسمى المحاكم الشرعية التي ابتدعها التنظيم الإرهابي في الموصل».

وأضاف أن «المحاكمة تمت وفق أحكام قانون الإرهاب وراعت كل الضمانات القانونية».

ووفقا لموقع «السومرية نيوز» فقد أعلنت محكمة جنايات نينوى أمس أنها أصدرت 815 حكما بينها 212 حكما بالإعدام لمدانين بـ«الإرهاب»، منذ تحرير المحافظة وحتى الشهر الحالي.