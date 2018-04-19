الخطيب يطمئن على جراحة «قطب» و«سارة»

قام العامري فاروق، نائب رئيس النادي، اليوم بزيارة كلًّ من أحمد قطب، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلي بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها بأحد المستشفيات الكبرى بمعرفة الدكتور أحمد عبدالعزيز.

كما زار سارة حسام، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد التي أجرت نفس الجراحة بذات المستشفى.

ونقل العامري فاروق لكلٍّ من قطب وسارة اهتمام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الموجود في رحلة علاج خارج البلاد، والذي أكد على ضرورة توفير كافة سبل العلاج والرعاية للاعب ولاعبة الأهلي بعدما تعرضا للإصابة في بطولتي إفريقيا للطائرة واليد.

واطمأن نائب رئيس الأهلي على حالة قطب وسارة من خلال الفريق الطبي بعد نجاح العمليتين، وهو ما نقله للكابتن محمود الخطيب في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما.