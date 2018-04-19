هزة أرضية خفيفة تضرب الكويت بعد زلزال جنوب إيران

شعر سكان بعض المناطق فى الكويت صباح اليوم، الخميس، بهزة أرضية خفيفة، استمرت لنحو 25 ثانية.

وقال بعض الخبراء إن الهزة الأرضية التى شعر بها عدد من سكان الكويت، تأتى انعكاسا للزلزال الذى ضرب جنوب إيران صباح اليوم، وبلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، والذى شعر به بعض سكان الكويت، والبحرين، والسعودية، خاصة المقيمين بالمناطق القريبة من ساحل الخليج العربى.

تجدر الإشارة الى أن الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، كانت قد أعلنت فى 12 نوفمبر الماضى، حدوث هزة أرضية بلغت قوتها بين 4 و5 درجات على مقياس ريختر، شعر بها معظم سكان الكويت، وأدت الى هرع بعضهم إلى الشوارع؛ حيث كانت توابع زلزال ضرب الحدود العراقية - الإيرانية بقوة 7.5 على مقياس ريختر.