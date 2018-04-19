«الجندي»: تلقينا 61 ألف طلب تقنين أراضي على مستوى الجمهورية حتى الآن

قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن 61 ألفا و500 مواطن ومواطنة، من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة تقدموا بطلبات؛ لتقنين أوضاعهم حتى الآن بدواوين المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الفترة التي حددها القانون للمواطنين لتقنين أوضاعهم انتهت في 14 مارس الماضي، إلا أن مجلس الوزراء مد المهلة حتى 14 يونيو المقبل.

وأضاف «الجندي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة على هامش زيارته لمحافظة المنوفية؛ لتفقد أعمال نقل القمامة من مقلب «أبو خريطة العمومي»، أنه يتم قبول كافة طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بسهولة ويسر بعيدا عن الروتين والتعقيد، ذاكرا أن الدولة لن تقبل من أحد الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة وسيتم تنفيذ القانون وإزالة أي تعديات عليها.

وأوضح أنه منذ توليه الوزارة تبنى خطة طموحة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهاز التنفيذي بمحافظة المنوفية؛ لنقل مقلب «أبو خريطة» من موقعه ودفنه بطريقة صحية آمنة بالمدفن الصحي بالسادات وإنشاء مصنع لتدوير القمامة والمخلفات عليه بعد الانتهاء من عمليات النقل بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه.

وأشار «الجندي»، إلى أنه سيتم استغلال المساحة الباقية كحدائق عامة ومناطق شجرية داخل هذه الكتلة السكانية؛ لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، مشيدا بجهود التنفيذيين والقيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة لما تلعبه كحلقة وصل تنقل للجهات المسؤولة والمعنية نبض المواطنين ورأي الشارع ومن ثم يتم التخطيط السليم لحل مشاكل المواطنين والتخفيف عليهم.

ونوه إلى أن جميع المحافظات استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك حيث تم التنسيق مع وزارة التموين؛ من أجل توفير كافة السلع الغذائية الرمضانية وفتح منافذ جديدة لبيعها بأسعار أقل من الأسواق.