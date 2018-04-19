يعقوب: قانون حماية المستهلك يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة.



وأضاف «يعقوب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، مساء الأربعاء، أن وجود إطار تشريعي لحماية المستهلك يرسخ مبدأ المصداقية عند المواطن المصري، متابعًا أنه تم صياغة القانون بأفضل الصياغات، وسيتم عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه.



وتابع أن القانون تضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق المستهلك من خلال انتقاءه من تشريعات العديد من الدول، لافتًا إلى تطرق القانون لطرق البيع الحديثة مثل التجارة الإلكترونية والشراء عن بعد.



وأوضح أن مجلس الوزراء سيقر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى تبعية جهاز حماية المستهلك لرئيس مجلس الوزراء، وتعين رئيسه من اختصاص رئيس الجمهورية.



وقد أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال انعقاد الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، موافقة المجلس على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد نهائيًا.