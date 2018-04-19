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ترامب: سأغادر الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية ما لم يكن مثمرا

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 19 أبريل 2018 - 3:50 ص | آخر تحديث : الخميس 19 أبريل 2018 - 3:50 ص
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيغادر اجتماعه المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "ما لم يكن مثمرا".

وأضاف أنه حتى قبل الاجتماع،"إذا رأت الولايات المتحدة أن اللقاء لن يكون ناجحا، "فلن نعقده".

وذكر ترامب أن العلاقات مع كوريا الشمالية "قطعت شوطا طويلا" بمساعدة دول أخرى لاسيما الصين. 

وقال ترامب، في كلمة له من منتجعه في مار آلاجو بولاية فلوريدا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "لم نكن أبدا في موقف مثل هذا مع هذا النظام سواء كان مع الأب أو الجد أو الابن"، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية ووالده وجده.

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