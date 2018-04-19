كاتب بريطانى: ديانا كانت ستوافق على زواج هارى وميجان

قال الكاتب البريطانى أندرو مورتون، الذى كتب سيرة الأميرة الراحلة ديانا، إنها كانت ستوافق على زواج ابنها الأمير هارى من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل.

ومثل زواج ولى العهد الأمير تشارلز وديانا فى عام 1981، يجتذب زواج هارى وماركل الشهر المقبل اهتمام وسائل الإعلام العالمية وعقدت مقارنات لا مفر منها بين الحدثين.

ويرى مورتون أن هناك أوجه تشابه بالفعل.

وقضى كتاب مورتون المثير للجدل عن ديانا، والذى صدر عام 1992، على أسطورة زواجها الذى يشبه الحكايات الخيالية من تشارلز. وانتهى مورتون الآن من كتابة سيرة ماركل والتى تحمل عنوان (ميجان: أميرة من هوليوود).

وقال لرويترز: «توفيت ديانا عن عمر 36 عاما. دخلت ميجان المشهد وعمرها 36.. يبدو الأمر وكأنها تسلمت الراية من ديانا، فهى أنيقة وفاتنة وتشارك فى الأعمال الإنسانية».

وأضاف: «لذا كانت ديانا ستوافق على ميجان بل وربما ترى ذلك نوعا من تدابير القدر».

وأصبحت سيرة مورتون عن ديانا من أفضل الكتب مبيعا وكشف فيها عن أن زواج ديانا وتشارلز انهار بما يحول دون إصلاحه وعن أن ديانا كانت تعانى من اضطرابات الأكل وحاولت الانتحار عدة مرات بسبب حياتها التعيسة مع تشارلز.

وبعد وفاتها فى حادث سيارة بباريس عام 1997 كشف مورتون عن أنها كانت مصدره الرئيسى وأنها هربت تسجيلات من القصر الملكى وقدمتها له.