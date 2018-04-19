«إحنا التلامذة» في برنامج مكتبة الإسكندرية لمكافحة التطرف

قام مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، اليوم الخميس، بالتعاون مع قطاع المشروعات والخدمات المركزية بتنفيذ مشروع "إحنا التلامذة" الذي استمرت فعاليته على مدار شهر من منتصف مارس لمنتصف إبريل، زار فيه المركز خمسة مدارس ابتدائية حكومية بالإسكندرية واستضاف ما يقرب من عشرين مدرسة إعدادية بالمكتبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

يهدف المشروع إلى توعية طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية بتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية، وإبراز أهمية التعايش بين ذوي الأصول المختلفة في المدينة القديمة في سلام ونبذ العنف والتطرف وإعلاء الثقافة والعلم والفنون كلغة تفاهم ونقطة تواصل بين الثقافات المختلفة.

وزار المركز في المرحلة الأولى من المشروع مدارس الجبرتي الابتدائية - مصطفى النجار - رشدي الابتدائية - الشهيد النقيب محمد أحمد عبده - وابور المياه – والمأمون، حيث قابل الباحثين من المركز التلاميذ وعرضوا تاريخ التعايش في مدينة الإسكندرية عبر العصور وتاريخ المكتبة القديمة والحديثة بأسلوب مبسط من خلال عرض الأفلام والكارتون والإجابة على أسئلة التلاميذ، كما قام قطاع الزيارات بعرض فيديو عن المكتبة الحديثة والخدمات المخصصة للقارئ الصغير لتشجيع التلاميذ على تبني العلم والثقافة.

واستقبل المركز في المرحلة الثانية من المشروع ما يقرب من 250 طالب إعدادي في الخامس من إبريل في المكتبة وتنظيم محاضرات للتعريف بوسائل البحث العلمي المبسط وورشة عمل للأطفال عن استخدام البحث العلمي لموضوع "التعايش السلمي وقبول الآخر" وذلك بالتنسيق مع برنامج دراسات التنمية المستدامة. ثم تنظيم محاضرة عن التعايش بين الأصول المختلفة بالمدينة ومحاضرة أخرى عن الشخصية المعمارية للإسكندرية.

والمدارس المشاركة كانت من إدارة وسط التعليمية: صفية زغلول الإعدادية بنات - زهراء الإعدادية بنات - توشكى الإعدادية بنات - العروة الوثقى الإعدادية بنين – أمير البحر الإعدادية بنين – نبوية موسى الإعدادية بنات – الشاطبي الإعدادية بنات – الشاطبي الإعدادية بنات. ومن إدارة شرق التعليمية: خالد أبو إسماعيل بنين – مدرسه ثروت الرسمية لغات – محمود رضوان الإعدادية بنين – أرض العوايد بنين - مدرسة هدى شعراوي بنات – مدرسة هاني الحسيني – مدرسة الشهيد محمد فاروق القرشي.