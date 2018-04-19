ننشر الحصاد الأسبوعي لشكاوى أولياء الأمور في المدارس

قدم اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، الحصاد الأسبوعي الخاص بشكاوى أولياء الأمور في المدارس؛ لإلقاء الضوء عليها وحلها من قبل المسئولين.

وطالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التعليم والمسئولين بالنظر في الشكاوى والتأكد منها والعمل على حلها.

وتلقى الاتحاد مئات الشكاوى من أولياء الأمور حول رفضهم للثانوية التراكمية المقرر تطبيقها سبتمبر القادم، مؤكدين أن وجود 12 امتحانا بالثانوية التراكمية عدد كبير جدا ويؤدي إلى معاناة كبيرة لدى أولياء الأمور والطلاب.

وأوضح أولياء الأمور، في شكواهم، أن الامتحان الموحد يضمن تكافؤ الفرص، مطالبين بعدم إلغاء مكتب التنسيق، رافضين جعل هذه المرحلة المهمة المصيرية كتجربة، مؤكدين أن مكتب التنسيق والامتحان الموحد هو العدل وغير ذلك ظلم، وممكن تقسموا السنة لتيرمين أو 3 تيرمات، ولكن الامتحان يكون موحد كما في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا للمحسوبية والوساطات ولا لتضيع حق الفقير في العلم والوصول لكليات القمة.

كما تلقى الاتحاد شكوى من أولياء أمور تتضمن دفع 50% أو أكثر كشرط حجز لدخول أبنائهم الجدد للمدارس الخاصة العام المقبل، موجهين حديثهم لوزير التربية والتعليم: «إلى متى سيتحكم مديري المدارس الخاصة في المصاريف وإهانه أولياء الأمور، إضافة إلى قبول بعض الأشقاء ورفض البعض الآخر؛ ما يؤدي إلى تشتيت الأشقاء وإرباك أولياء الأمور.

وتلقى الاتحاد شكوى من أولياء أمور مدرسة «هضبة الأهرام الرسمية للغات» التابعة لإدارة الهرم التعليمية، أنهم تغاضوا عن بعض المشكلات بدافع أن المدرسة جديدة، ولكن هناك مشاكل أخرى لا يستطيعوا التغاضي عنها.

وأكد أولياء الأمور أن المدرسة بها العديد من المشاكل ولكننا كأولياء أمور نتغاضى عنها؛ بدافع أن المدرسة مازالت جديدة حيث تم افتتاحها العام الماضي ومازالت تحت المتابعة.

وذكر أولياء الأمور أن أبسط حقوق أبنائهم داخل المدرسة وجود عاملة نظافة خاصة لرياض الأطفال وأخرى لابتدائي وإعدادي وفرد أمن تعينه الإدارة أو أجر من ميزانية المدرسة، وذلك لأن عدم وجود عاملة نظافة «دادة» يتسبب في انتشار الأمراض بين الأطفال من خلال دورات المياه.

وأوضح أولياء الأمور، أنه حفاظا على الطلاب قام أولياء الأمور بالتبرع ودفع مرتب «الدادة» شهريا للقيام بنظافة المدرسة كلها، ولكن لم يستمر الأمر أكثر من شهر ولم نستطع جمع مرتبها الشهر الثاني، قائلين: «أولياء الأمور لا طاقة لهم بدفع راتبهم شهريا وكفاهم أنهم قامو بعمل بعض الإصلاحات في المدرسة وتجميلها وتأمينها بالحديد في الشبابيك والبوابات بمساعدة مجلس أمناء المدرسه لتصبح صالحة لاستقبال الطلبة».