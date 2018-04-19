السجون: الإفراج عن 677 نزيلًا بموجب العفو الرئاسي

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واصل قطاع السجون، بإشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مدير قطاع مصلحة السجون، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 86 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 591 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.