الملكة إليزابيث الثانية تفتتح قمة «الكومنولث»

افتتحت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، قمة دول «الكومنولث» التي تترأسها بريطانيا وتعقد كل عامين، اليوم الخميس، حيث حثت بريطانيا الدول الـ53 الأعضاء منافشة اتخاذ إجراء للحد من التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية.

وقالت الملكة، لـ53 رئيس حكومة، منهم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: «نحن من أكبر القوى المنعقدة، ونزداد قوة عاما بعد عام».

وأشارت الملكة، إلى مبادرات «الكومنولث» وتشمل «الميثاق الأزرق» لحماية البيئة البحرية، قائلة إن الأسرة الملكية البريطانية «فخورة بلعب دور» في هذا الشأن.

وأثنت «ماي» على «خدمة وتفاني» الملكة لـ«الكومنولث»، الذي تترأسه الملكة منذ عام 1952.

وقالت الملكة إليزابيث، إنها تأمل أن يختار قادة «الكومنولث»، ابنها الأمير تشارلز؛ لشغل منصب رئيس المجموعة المقبل، وذلك في ظل توقعات بأن قادة دول «الكومنولث» الـ53 سوف يناقشون مسألة الخلافة غدا الجمعة.

وأضافت: «أتمنى أن تستمر دول الكومنولث في تقديم الاستقرار والاستمرارية للأجيال المستقبلية، وأن تقرر يوما ما أن يستمر أمير ويلز "الأمير تشارلز" في أداء هذا العمل المهم الذي بدأه والدي عام 1949».