ضبط خادمة استولت على مشغولات ذهبية لمخدومتها بالجمالية

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على خادمة سرقت المشغولات الذهبية من شقة مخدومتها بمنطقة المعادي وحاولت بيعها بثمن بخس في الجمالية، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إحالتها للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بعرض إحدى السيدات مصوغات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، انتقل النقيب أحمد عبد الله المصري، الضابط بمباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطها وتبين أنها أحلام .م، 32 عامًا، خادمة، والسابق اتهامها فى القضية رقم 3129 لسنة 2003 أحداث العياط / جيزة ومزاولة مهنة بدون ترخيص بحوزتها سلسلة ذهبية بها تعليقة ألماظ.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومتها بمنطقة المعادي بأسلوب المغافلة، باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.