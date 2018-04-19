سكولز يطالب باستبعاد سانشيز أمام توتنهام

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قال بول سكولز، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه يُفضل عدم استعانة مدرب المانيو، جوزيه مورينيو بلاعب الفريق، أليكسس سانشيز في مباراة الفريق بالدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي السبت المقبل أمام توتنهام هوتسيبر.

وجاءت مطالبة سكولز بإبعاد اللاعب التشيلي، أليكسس سانشيز عن مباراة الفريق المقبلة بسبب عدم ظهوره بمستوى جيد في المباراة الماضية.

يُذكر أن اللاعب التشيلي سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من ارسنال إلى أولد ترافورد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وقال بول سكولز خلال تصريحاته لإحدى القنوات البريطانية "نحن جميعا نعرف أنه موهوب ولكنه لم يكن جيدا بما فيه الكفاية في الفترة الحالية"، مُضيفاً :"أعتقد أن هناك لاعبان رائعان هما مارسيال وراشفورد هما الخياران الأفضل ولكن مانشستر يونايتد لايظهر ذلك".