الحوثيون يعلنون استهداف مطار جازان بصاروخ باليستي

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق صاروخ باليستي على مطار جازان جنوب السعودية.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية (التابعة لهم) أطلقت صاروخا باليستيا من نوع "بدر1" على مطار جازان.

ولم تصدر قوات التحالف العربي بقيادة السعودية اي تصريح بخصوص هذا حتى الآن.

ومنذ نحو شهر صعد الحوثيون من ضرباتهم الصاروخية ضد السعودية، رداً على استمرار ما وصفوه "بالعدوان" في إشارة إلى عمليات التحالف العسكرية والحصار الذي تفرضه على اليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا منذ 26 مارس 2015 ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، لمساندة القوات الحكومية المعترف بها دولياً في استعادة شرعية البلاد.