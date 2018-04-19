رئيس مدينة أبورديس يطالب التجار بالالتزام بالأسعار الاسترشادية

قال أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة أبورديس، إنه سيتصدى بالقانون لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها فائق الجهد لتوفير الحياة الكريمة للمواطن.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم التشديد على جميع الأجهزة الرقابية بالمدينة بالمتابعة المستمرة للأسواق والمحلات التجارية؛ للتأكد من إعلان التجار للأسعار المقررة، بالإضافة إلى مدى صلاحية السلع الغذائية.

جاء ذلك خلال الجولة، التي قام بها رئيس المدينة اليوم الخميس، لسوق المدينة لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مدن المحافظة والاطمئنان على توافر كافة السلع والخضروات والفاكهة، مشددًا على جميع التجار بضرورة الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وعدم استغلال المواطنين.