طفلة أمريكية في الثالثة من عمرها تطلق النار على أمها الحامل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



أطلقت طفلة في الثالثة من عمرها، في أمريكا، النار على أمها الحامل وأصابتها.

وذكرت قناة «ABC7» الأمريكية، يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، نقلا عن الشرطة أن الطفلة عثرت على السلاح في السيارة.

وقع الحادث يوم الثلاثاء في ساحة لوقوف السيارات في مدينة ميريلفيل بولاية آنديانا.

وكان شريك المرأة قد ترك المسدس في السيارة، وبه ذخيرة جاهزة للاستخدام وذهب لمتجر وترك الأم وابنتها التي في الثالثة من عمرها وطفلا في عامه الأول في السيارة.

وأوضحت الشرطة أن الطفلة أمسكت بالمسدس وأطلقت رصاصة على الأم أصابتها في صدرها.

نُقلت الأم الحامل في أسبوعها السادس لمستشفى في مدينة شيكاغو حسبما أكدت صحيفة «شيكاغو تريبيون» وألقت الشرطة القبض على الأب.

وقال رئيس شرطة مدينة ميريفيل، جوزيف بيتراش: «إن ما حدث كان واقعة مؤسفة غير متعمدة، ولكن كان يمكن تجنب وقوعها وكان يجب ألا تحدث أبدا».