نقيب «أطباء الغربية»: لن نتنازل عن حق الطبيبة المعتدى عليها

قال الدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية في تصريح لجريدة «الشروق»، إن النقابة لن تتنازل مطلقًا عن حق الطبيبة، المعتدى عليها بوحدة شبرا النملة، وأن الأطباء لن يدفعوا ثمنًا لأخطاء الآخرين، وأن حقوق الأطباء أمانة في أعناقنا وعلى الذين ينادون بتغليظ العقوبة على الأطباء في الأخطاء الطبية غير المقصودة، أن يتضامنوا مع حقوق الأطباء المعتدى عليهم أثناء تأديتهم واجبهم في المستشفيات والوحدات الصحية.

وأضاف «الحفناوي»، أن النقابة ستسلك كافة الطرق القانونية؛ للحصول على حقوق الطبيبة، إلى جانب أن النقابة ستدعي مدنيًا عن طريق محامي النقابة ضد المتهمين؛ للتعويض عما أصابها من أضرار نفسية ومادية.

وكانت محكمة جنح طنطا، قد قررت أمس حبس المتهم بالتعدي على الطبيبة بوحدة شبرا النملة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة، عندما أقدم زوج مصابة في حادث موتوسيكل بالتعدي على الدكتورة ضحى عادل، طبيبة بوحدة شبرا النملة الصحية، التابعة لإدارة طنطا، وإصابها إصابات بالغة في أماكن متفرقة من جسدها بسبب مطالبتها من أهل المصابة، مغادرة غرفة الطوارئ؛ لتتمكن من عمل الإسعافات اللازمة للمصابة؛ لإنقاذها لحين استدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لصعوبة حالتها.