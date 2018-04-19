صلاح: نجحنا فى تغيير منظومة نجوم المستقبل وقاتنا من أجل الصعود

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أعرب محمد صلاح المدير الفني لفريق نجوم المستقبل عن سعادته لصعود فريقه إلي الدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه، وذلك عقب فوزة علي منتخب السويس بهدف نظيف.

وأضاف صلاح فى تصريحات لبرنامج ستاد الهدف: "نجحنا فى تغيير منظومة الكرة في الفريق خلال الموسم الجاري ونجحنا فى الصعود للمتاز".

وأكمل: "لم نستسلم طوال اللقاء، وقاتلنا حتى آخر لحظة، من أجل حلم الوصول إلي الدورى".

وواصل: إدارة نجوم المستقبل برئاسة محمد الطويلة وفرت لنا عوامل النجاح، وساعدتنا فى إعادة هيكلة الفريق".

وصعد نجوم المستقبل للدوري الممتاز عقب فوزه علي منتخب السويس بهدف لمثله، بينما هزم الترسانة من فريق جمهورية شبين، ليصد بهذه النتيجة نجوم المستقبل لدوري الأضواء للمره الأولي فى تاريخه، بينما استمر غياب الترسانة عن الدوري المصري منذ عام 2008-2009.