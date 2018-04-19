وزير الصحة: 40 ألف مواطن تلقوا الخدمة الطبية بالمجان في 18 محافظة خلال أسبوعين

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ40 ألفا و304 مواطنين من خلال 34 قافلة طبية تم تنفيذها بـ18 محافظة خلال النصف الأول من شهر أبريل الحالي، يأتي هذا في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي كفر الشيخ، والقليوبية، والأقصر، وبني سويف، والبحيرة، والدقهلية، والقاهرة، والجيزة، والمنوفية، وقنا، والغربية، والسويس، وسوهاج، وأسوان، وأسيوط، ومطروح، والشرقية، والفيوم.

وأضافت «الصادق»، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 272 عيادة، مشيرة إلى إجراء 4 آلاف و983 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 9 آلاف و607 ندوات تثقيف صحي؛ لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، ذاكرة أنه تم تحويل 232 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين صحي.

وذكرت أن تلك القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة كفر الشيخ بالكشف على 2631 مواطنا، وإجراء 203 فحوص معملية، وعقد 1800 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 53 حالة إلى المستشفيات؛ لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة القليوبية بالكشف على 5 آلاف و105 مواطنين، وإجراء 554 فحصا معمليا، كما تم عقد 416 ندوة تثقيف صحي.

وتابعت أنه: «بخصوص القوافل التي تمت بمحافظة الأقصر، فقد تم الكشف على 1824 مواطنا، وإجراء 120 فحصا معمليا، وعقد 723 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 7 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة بني سويف فقامت بالكشف على 3009 مواطنين، وإجراء 284 فحصا معمليا، وعقد 362 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 7 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأردفت «الصادق»، أنه بمحافظة البحيرة، فتم الكشف على 3 آلاف و25 مواطنا، وإجراء 663 فحصا معمليا، وعقد 557 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 42 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة الدقهلية فتم الكشف على 3 آلاف و687 مواطنا، وإجراء 1054 فحصا معمليا، وعقد 2950 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 36 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة».

وبمحافظة القاهرة، تم الكشف على 4 آلاف و978 مواطنا، وإجراء 692 فحصا معمليا، وعقد 800 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 27 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الجيزة، فتم الكشف على 4 آلاف و663 مواطنا، وإجراء 319 فحصا معمليا، وعقد 538 ندوة تثقيف صحي كما تم تحويل 20 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل التي تم تنفيذها بمحافظة المنوفية، بالكشف على 885 مواطنا، وإجراء 144 فحصا معمليا، كما تم تحويل 4 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة قنا، فتم الكشف على 850 مواطنا، وإجراء 15 فحصا معمليا، كما تم عقد 223 ندوة تثقيف صحي.

وفي محافظة الغربية، تم الكشف على 2821 مواطنا كما تم إجراء 322 فحصا معمليا، وبمحافظة السويس تم الكشف على 239 مواطنا، وإجراء 24 فحصا معمليا، وعقد 65 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالتين إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبمحافظة سوهاج، قامت بالكشف على 451 مواطنا، وإجراء 30 فحصا معمليا، كما تم عقد 120 ندوة تثقيف صحي، أما بمحافظة أسوان، فتم الكشف على 1098 مواطنا، وإجراء 246 فحصا معمليا، وعقد 280 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 4 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبالنسبة لمحافظة أسيوط، فتم الكشف على 2311 مواطنا، وإجراء 145 فحصا معمليا، وعقد 389 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 14 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة مطروح فتم الكشف على 312 مواطنا، وإجراء 3 فحوصات معملية، وعقد 70 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل حالة واحدة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة الشرقية، فتم الكشف على 1587 مواطنا، وإجراء 95 فحصا معمليا، وعقد 237 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 12 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأخيرا تم الكشف على 828 مواطنا بمحافظة الفيوم، وإجراء 70 فحصا معمليا، وعقد 77 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.