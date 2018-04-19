السجن 7 سنوات لـ3 متهمين شرعوا في سرقة «راعي أغنام» بأبو النمرس

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، برئاسة المستشار عادل أبو المال، بالسجن 7 سنوات لـ3 متهمين بعد شروعهم في سرقة بعض الأغنام من مواطن والشروع في قتله بأبو النمرس بالجيزة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود حمزة، وسكرتارية سمير رزق.

وكانت نيابة جنوب الجيزة، أحالت المتهمين حسن سلامة فؤاد محمود، نجار مسلح، 25 سنة، ورمضان رجب حسن علي، عامل، 27 سنة، وعيد حسين محمد جنيدي، مساعد طباخ 34 سنة، «محبوسين» في القضية رقم 3942 لسنة 2017، للمحاكمة الجنايات بعد اتهامهم بسرقة راعي غنم بالإكراه والشروع في قتله.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين في يوم 18 فبراير 2016، بدائرة مركز الجيزة شرعوا في سرقة الأغنام المملوكة للمجني عليهما سعد عبد المجيد سيد عبد المجيد، راعي أغنام، 34 سنة، وتامر أحمد عبد المجيد إسماعيل، راعي أغنام 32 سنة، بعدما استوقفوا المجني عليه الثاني أثناء رعيته تلك الأغنام وحاولوا سرقة بعضها منه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أشهر سلاحا ناريا «بندقية خرطوش» وأطلق منه عيار ناري في الهواء لتهديده فلم يمتثل لذلك فأطلق عيارا ناريا آخر صوبه؛ ما تسبب في إصابته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته ومحاولة الاستيلاء على المسروقات وكان ذلك بالطريق العام.

وأكدت التحقيقات أن الأهالي تصدوا للمتهمين وضبطوهم وسلموهم للشرطة.